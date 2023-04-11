وزيرة البيئة تشهد توقيع وثيقة مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ فى مصر

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وماتيو فاسور المدير الإقليمى لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية AFD توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ فى مصر" (TFSC Egypt) بين كل من جهاز شئون البيئة ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بمنحة 1.5 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية AFD.





جاء ذلك بحضور أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وكليمنس فيدال دى لا بلاش، المدير القطرى بوكالة التنمية الفرنسية AFD، والسفير ياسر عابد مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى من أجل التنمية، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع نتاج عمل مع شركاء التنمية "الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر" على مدار 6 سنوات لوضع لبنة هامة فى بناء نظام تمويل المناخ فى مصر، الذى يهدف إلى مساعدة البنوك الوطنية على تبنى وتنفيذ مشروعات تغير المناخ فى عدة مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وسيساهم المشروع فى دفع الإجراءات الوطنية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية فى ملف تغير المناخ وتمويله، وتطوير العلاقة التى بدأتها وزارة البيئة مع البنوك الوطنية فى دمج البعد البيئى مشروعاتها لتمتد إلى تمويل المناخ بمساعدتهم على التعرف على مخاطر المناخ، والفرق بين التخفيف والتكيف والتمويل المستدام وتمويل المناخ، إلى جانب نجاحات مؤتمر المناخ COP27 والخروج بصندوق الخسائر والأضرار، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ومشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتحقيق التوازن بين اجراءات التكيف والتخفيف، واعلان اول خطة وطنية للاستثمار فى المناخ الممولة من صندوق المناخ الأخضر، والتعاون مع البنوك للمساهمة فى تمويل المناخ.

ولفتت الوزيرة إلى التعاون مع البنك المركزى المصرى لتهيئة المناخ الداعم لبناء نظام لتمويل المناخ فى مصر، وتشجيع البنوك الوطنية للمشاركة فى تمويل المناخ، ومن أهم القرارات إلزام كافة البنوك بإنشاء وحدات متخصصة فى المناخ بنهاية أبريل 2023، وسيساعد المشروع على دعم النظر فى آليات التمويل الفعالة وتطبيقات السوق من منطلق دور البنوك وتحقيق النمو الأخضر.

وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة حرصت على لعب دور أكثر فاعلية فى دعم ملف تمويل المناخ، من خلال اعلان وحدة جديدة داخل وزارة البيئة للاستثمار البيئى والمناخى خلال الشهر الماضى، تهدف إلى تلقى الأفكار الجديدة فى هذا المجال وخلق روابط بين البنوك والمستثمرين وتهيئة المناخ الداعم لتنفيد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومساعدة رواد الأعمال وصغار المستثمرين على صياغة الأفكار والمشروعات المتعلقة بالاستثمار المناخى، وتقليل المخاطر الائتمانية لمشروعات المناخ الكبرى، مشيرة إلى الدعم الذى سيقدمه هذا المشروع لمساعدة الوحدة الجديدة وتحقيق مزيد من الدمج لبعد المناخ فى البنوك وتهيئة المناخ لتمويل المناخ فى مصر، مما يساهم فى مزيد من الاستثمارات المناخية فى مصر.

ولفتت الوزيرة إلى أن المشروع يشجع المؤسسات المالية الوطنية على لعب دور رئيسى فى زيادة التمويل المناخى للاستثمارات الخاصة المحلية، بدعمها لتطوير قدراتها فى تقييم الفرص والتحديات التى تواجه المشاريع المناخية المحتملة، مما يساهم فى زيادة الاستثمارات المالية فى الإجراءات المناخية فى مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من خلال إنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق فى وزارة البيئة، وتطوير وحدات متخصصة داخل الوزارات لتسهيل تبادل فهم مشترك للتحديات والفرص والحفاظ على فاعلية واستدامة نظام القياس والإبلاغ والتحقق.

وأشار ماثيو فاسور المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا، أن الوكالة تهدف إلى تحقيق اتفاقية باريس لأكثر من 5 سنوات، لذا وافقت الوكالة على أكثر من 30 مليار يورو عالميا لصالح تمويل المناخ، مع زيادة حصة التكيف أكثر من 10 مليار يورو، وذلك بعد النقاشات المهمة حول المناخ والتمويل المستدام خلال مؤتمر المناخ COP27، معربا عن سعادته بإطلاق مشروع المساعدة الفنية فى إطار برنامج TFSC، تحت قيادة وزارة البيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، كخطوة فارقة لمزيد من الشراكات مع وزارة البيئة فى المستقبل، والذى يهدف إلى دعم تنفيذ استراتيجية مصر 2050 للمناخ، من خلال دعم المزيد من الاستثمار الخاص فى مجال تمويل المناخ.

وقال أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، فى حفل التوقيع: "يسعدنا توقيع مشروع مهم جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة البيئة المصرية، حيث تشترك الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى نفس الهدف المتمثل فى التوفيق بين التنمية والعمل المناخى، وستشكل هذه الشراكة المبتكرة مع الحكومة المصرية نموذجا لدعم تحويل الأنظمة المالية فى البلدان الأخرى، وتحسين البيئة التمكينية وإزالة الحواجز التقنية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص فى تدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه".

وأضاف: "إن التعاون الثلاثى بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى هو دليل ملموس وعملى على كيفية تضافر جهود المجتمع الدولى لدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز السياسات والقدرات للاستفادة من كل من القطاعين العام والخاص. مصادر التمويل لتسريع العمل المناخى".

ويعد المشروع خطوة فارقة فى ملف تغير المناخ، وبناء على قرار فخامة رئيس الجمهورية بالتصديق على منحة الاتفاق المبسط بين مصر ووكالة التنمية الفرنسية AFD، وتوقيع اتفاق ثلاثى فى نهاية عام 2022 بين الوكالة الفرنسية والحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتنفيذ المشروع، حيث تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية 1.5 مليون يورو لتعزيز قدرات وزارة البيئة فى تنفيذ إستراتيجية تغير المناخ، وتشجيع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص على تنفيذ استراتيجيات متوافقة مع المناخ، ومواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، مع اختيار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى كجهة منفذة للمشروع هو أحد لبنات التعاون المشترك البناء.