أندريه زكى: المفتى صخرة الاعتدال المصرى

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، بعيد الفطر المبارك، فى زيارة له اليوم الثلاثاء، على رأس وفد ضم عددًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.





فى البداية أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بدور المفتى فى إرساء قواعد المواطنة وترسيخ جذور الاعتدال فى المجتمع المصرى، قائلا: "إن المفتى يعد صخرة الاعتدال المصرى وصاحب دور تاريخى فى الحفاظ على سلامة المجتمع". وأوضح رئيس الإنجيلية أن دار الإفتاء تلعب دورا مهما فى صناعة العقل، وبناء الأمة وبالتالى تساهم بشكل رئيسى فى صناعة المستقبل القائمة على قبول الآخر وتثبيت قواعد السلام المجتمعى. فيما أكد الدكتور شوقى علام أن رئيس الطائفة الإنجيلية هو قيادة مصرية تؤمن بالعيش المشترك كونه مخلص حقيقى فى حب الوطن، مشيرا إلى أن العلاقة بين رئاسة الطائفة الإنجيلية ودار الإفتاء تجمعها حب الوطن والحرص على الحفاظ عليه.

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