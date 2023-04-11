محافظ شمال سيناء يعتمد جداول امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسى الجارى 2022 - 2023، والتى تبدأ اعتبارا من يوم 6 مايو محافظ شمال سيناء يعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف.





وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والصفين الأول والثانى الإعدادى تبدأ من يوم السبت الموافق 6 مايو وتستمر حتى يوم 10 مايو المقبل ولمدة 5 أيام.

بينما تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" اعتبارا من يوم 13 مايو المقبل وتستمر حتى يوم 18 من نفس الشهر ولمدة 6 أيام

وأضاف وكيل الوزارة أن امتحانات النقل الثانوى العام والفنى تبدأ اعتبارا من يوم 6 مايو المقبل حتى يوم الخميس الموافق 18 مايو ولمدة أسبوعين.

من جهة أخرى، تحددت مواعيد امتحانات الدور الثانى لتبدأ من يوم 15 إلى يوم 19 يوليو القادم ولمدة 5 أيام بالنسبة للصفوف: الرابع والخامس والسادس الابتدائى والصفين الأول والثانى الإعدادى العام، ومن يوم 20 إلى يوم 27 يوليو القادم، ولمدة أسبوع بالنسبة لشهادة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية)، واعتبارا من يوم 15 إلى يوم 27 يوليو القادم ولمدة أسبوعين بالنسبة لامتحانات الدور الثانى للنقل الثانوى العام والفنى.