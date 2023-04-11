الصحة: ضم أعضاء المهن الطبية من العاملين بالإسعاف إلى عضوية صندوق التعويض

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الموافقة على ضم أعضاء المهن الطبية من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.





جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذى للصندوق، والدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، وعدد من قيادات الوزارة وممثلى الجهات المعنية وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أعلن فى مستهل الاجتماع اعتماد وتفعيل العمل بالصندوق من خلال الهيكل التنظيمى المعتمد من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فضلاً عن اعتماد اللوائح المالية والإدارية للصندوق، والمعتمدة من قبل لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بقرار وزير المالية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بدراسة تقديم مميزات إضافية لأسر الشهداء والمصابين من الفرق الطبية من أعضاء الصندوق، فضلاً عن توجيهه بأن يكون 25% من العاملين بالصندوق من أسر حالات المتوفين من الفرق الطبية الخاضعين لأحكام الصندق، مؤكداً حرصه على توطيد سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للفرق الطبية وأسرهم من المستهدفين.

ولفت "عبدالغفار" أنه تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهورى، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئى للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الإجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.