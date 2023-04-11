لمحات من الهند.. معرض لوحات لمعلمى التربية الفنية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أعرب الدكتور أكرم حسن، فى كلمته نيابة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن سعادته بحضور افتتاح معرض لوحات معلمى التربية الفنية عن مسابقة الرسم "لمحات من الهند للمعلمين"، مشيرا إلى أن تنفيذ تلك المسابقة يؤكد على عمق العلاقات المتميزة التى تربط مصر بالهند، والتي اكتسبت مزيدا من قوة الدفع بتوجيهات القيادة السياسية، لدعم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين على نحو بناء وإيجابى.

وأوضح حسن، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تولى اهتماما خاصا بالمعلمين لكونهم أساس العملية التعليمية، والمحرك الفعال لتطوير المنظومة التعليمية، وأنها تسعى جاهدة من أجل رفع كفاءتهم المهنية.

وأشار إلى أن تلك المسابقة الفنية تعد الأولى من نوعها للمعلمين، والتى أظهرت قدراتهم الفنية العالية وإبداعاتهم من خلال أعمالهم المشاركة فى المسابقة.

وتابع الدكتور أكرم أن مسابقة الرسم "لمحات من الهند" تقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الوثيقة بين مصر والهند، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية، حيث يتم التعاون بين الوزارة وسفارة دولة الهند من خلال مكتب مستشار التربية الفنية على مدار 26 عاما لتنفيذ مسابقة الرسم للطلاب على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات، ويشارك فى المسابقة طلاب المدارس فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، مضيفا أن تلك المرة الأولى التى تنطلق المسابقة بمشاركة ما يقرب من 470 معلما على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وفاز 96 معلما بأفضل الأعمال.

وأشاد الدكتور أكرم بإبداعات المعلمين المشاركين فى المعرض الفنى، معربا عن شكره وتقديره لجميع القائمين على المسابقة لدعم مهارات المعلمين والارتقاء بها، وعلى جهودهم المخلصة والمتميزة فى ظهور هذا المعرض بشكل لافت ومبهر، وكذلك كافة القيادات التربوية والعاملين بالتربية والتعليم على دعمهم الصادق لهذه المسابقة، وجهودهم الدؤوبة من أجل تحقيق أهداف المعرض.

كما أعرب رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج عن تقديره البالغ لجهود سفارة الهند فى دعم الطلاب والمعلمين لإظهار مواهبهم، والذى يعزز مد الجسور الثقافية والحضارية وتوطيد أواصر العلاقات بين شعبين عريقين، المصرى والهندى.

وأعرب عن خالص شكره للسفير أجيت جوبتيه، سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية، ومسؤولى مركز مولانا أزاد الثقافى الهندى التابع لسفارة الهند بالقاهرة، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تعزيز التعاون العلمى والثقافى مع الجانب الهندى الذى يمتد لسنوات طويلة.

ومن جانبه، أعرب أجيت جوبتيه، سفير الهند بمصر عن بالغ سعادته بتلك المسابقة، قائلًا: "إن سفارة الهند فى القاهرة تعطى أهمية قصوى لتعزيز العلاقات الثقافية والاتصال بين الشعبين الصديقين"، مشيرا إلى القرار المهم الذى اتخذته قيادات البلدين للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتشهد العلاقات الثنائية تقدما بخطى ملموسة على أرض الواقع، مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط الشعبين، كما أشاد بالأعمال الفنية لطلاب المدارس المعبرة عن دولة الهند وحضارتها.

وأضاف السفير أن الهند ومصر تحتفل هذا العام 2022-2023 بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وللاحتفال بهذا الإنجاز وبعد نجاح مسابقة "لمحات من الهند" للطلاب، نظمت سفارة الهند بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى جمهورية مصر العربية لأول مرة معرض لوحات لمعلمى التربية الفنية.

وتفقد الدكتور أكرم حسن والسفير أجيت جوبتيه، خلال افتتاح المعرض، المعروضات واستمعا لشرح المشاركين للوحاتهم وما تتضمنها من معانى، حيث أشادا بما يتميز به المعرض من إبداع ومهارة عالية تضاهى كبار الفنانين فى العالم.

وفى ختام الفعاليات كرم الجانبان المعلمين الفائزين فى المسابقة ومنحاهم شهادات تقدير.

وشارك فى افتتاح المعرض من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتورة رباب عبد المحسن، مستشار مادة التربية الفنية، ولفيف من قيادات الوزارة، وعدد من موجهى ومعلمى التربية الفنية من جميع المحافظات.