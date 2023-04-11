المفتى: المجتمع المصرى يستطيع أن يمر من كل التحديات

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، وفدًا رفيعَ المستوى من رئاسة الهيئة الإنجيلية بقيادة الدكتور أندريا زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، للتهنئة بعيد الفطر.





وقال المفتى خلال اللقاء: "إننا نسعد بهذه الزيارة وننتظرها كل عام"، مجددًا تهنئته بتجديد تولى الدكتور أندريا مرة ثانية لرئاسة الطائفة الإنجيلية فى مصر.

وأضاف أن الدكتور أندريا زكى قيادة مصرية وطنية تؤمن بالعيش المشترك ومخلص حقيقى فى حب الوطن، وعلاقتنا يجمعها حب الوطن والحرص على الحفاظ عليه.

وأكد مفتى الجمهورية أن الروح المصرية الجميلة والترابط والوئام بين أبناء الوطن الواحد تظهر بشكل كبير فى مثل هذه المناسبات التى تجمعنا جميعًا.

وأضاف أن مثل هذه اللقاءات والحوار ينتج وعيًا وتقاربًا، وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأننا نحتاج إلى وعى الشعب المصرى والتأكيد على المسؤولية المشتركة وإدراكه للتحديات التى تواجهنا، وأن نكون يدًا واحدة فى مواجهتها.

واستشهد مفتى الجمهورية بحديث السفينة للنبى صلى الله عليه وآله وسلم الذى جمع بين ثناياه أهم معانى المسؤولية المشتركة التى ينبغى أن نكون عليها، تلك المسؤولية التى تحرص على المصلحة العامة أشد الحرص لكنها فى نفس الوقت لا تغفل قيمة المصلحة الخاصة.

وأكد المفتى أن المجتمع المصرى هو مجتمع عَفِى ومترابط يستطيع أن يمر من كل التحديات والأزمات إذا ما تكاتفنا وتعاونا معًا من أجل رفعة هذا الوطن.

من جانبه، قال الدكتور أندريا زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر: "أتقدَّم إلى المفتى وإخوتنا المسلمين باسم الإنجيليين فى مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأشاد بدَور المفتى فى نشر الاعتدال فى مصر، مؤكدًا أن المفتي هو صخرة الاعتدال فى مصر، وهو صاحب دور تاريخى فى حفظ السلم المجتمعى ونشر الاعتدال فى مصر.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن دار الإفتاء تلعب دورًا مهمًّا فى صناعة العقل، وبناء الأمة؛ وبالتالى تساهم بشكل رئيسى فى صناعة المستقبل، مضيفًا أن لقاءاتنا فى الأعياد هى لقاءات محبة وسلام وترابط، داعيًا الله أن يعيد على بلادنا الأعياد تحت قيادة الرئيس السيسى.