محافظ القليوبية: غرف طوارئ وعمليات على مدار الساعة خلال عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، رؤساء المدن والأحياء بضرورة إقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بالأعياد وعيد الفطر المبارك؛ لتلقى أى بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الأزمات بالمحافظة بشكل فورى.





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القليوبية بالمجلس التنفيذى للمحافظة؛ لبحث عدد من الملفات والتوجيهات المهمة والمشروعات الجارى تنفيذها.

كما وجه المحافظ برفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كل الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين، والتنسيق مع مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق، لرفع درجات الاستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالأعياد، حفاظا على المظهر الجمالى، وتلافى وجود أى تراكمات للقمامة بالشوارع والاهتمام بالحدائق العامة وتجميلها، والتأكيد على إجراءات السلامة بها، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية؛ لتواجد الإنقاذ النهرى، ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة؛ للتأكد من صلاحيتها.

وكلف المحافظ بالمرور والمراقبة على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع بالمنافذ والمحلات التجارية، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية، ومنع تلاعب التجار بالأسعار، خلال فترة الاحتفال بالأعياد، وتكليف مدير مديرية التموين بالعمل على تعديل مواعيد إنتاج مخابز المنظومة المنتجة للخبز المدعم خلال فترة الأعياد.

وفى قطاع التربية والتعليم، وجه محافظ القليوبية مدير مديرية التربية والتعليم بالتأكيد على الاستعدادات لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات العامة وتوفير كل ما يلزم لإعداد اللجان لراحة أبنائنا الطلاب، والتأكيد على مراجعة كافة أعمال لجان الامتحانات ومراجعة أعداد المدرسين وعمال النظافة أثناء امتحانات نهاية العام.

ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضى الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خطا أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأى تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها، على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدى مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها فى غذاء سليم، لافتا إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف المهم.