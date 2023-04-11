القصير: القطاع الزراعى حقق نجاحات غير مسبوقة والصادرات بلغت 6.5 مليون طن

جدة - نرمين السيد - قال السيد القصير وزير الزراعة إن القطاع الزراعى المصرى حقق العديد من النجاحات غير المسبوقة، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى ساهمت فى زيادة الصادرات الزراعية وبلغت 6.5 مليون طن لأول مرة، وتم فتح أسواق جديدة لم تكن إتاحتها سهلة فى السابق منها نفاذ منتجات مصر من الموالح لأول مرة للسوق اليابانى بعد مفاوضات امتدت لعقود، وهو ما حدث أيضا فى السماح بنفاذ العنب المصرى للسوق الصينى.





جاء ذلك خلال لقائه مع مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من قيادات وزارة الزراعة.



وأضاف أنه يمكن للدولة المصرية زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة الصعبة، مع الاهتمام فى ذات الوقت بعمليات التصنيع الزراعية لتحقيق قيمة مضافة والحد من الهدر بالإضافة إلى الإستفادة من الفائض فى بعض المنتجات الزراعية وتوفير بدائلها فى وقت الفجوات بين العروات.

وأشار وزير الزراعة إلى ان القطاع الزراعى المصرى نجح فى تحمل العديد من الأزمات الدولية التى شهدها العالم ومنها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وكان أكثر القطاعات مرونة فى مواجهة الازمات، مشددا على انه يجب على الجميع ان يدرك أهمية دور القطاع الزراعى فى التخفيف من الأزمات.

وكشف وزير الزراعة عن أهمية دور التعاونيات الزراعية فى حل مشاكل تسويق المحاصيل وتطوير أداءها من خلال المشاركة فى مشروعات حقيقية وواقعية تخدم خطط الدولة المصرية على أرض الواقع والمشاركة فى تمويل البرنامج القومى لإنتاج التقاوى مع الإستفادة من هذه التقاوى وتسويقها لصالح المزارع بما ينعكس على زيادة الطلب على هذه التقاوى محليا ودوليا، وهو ما حدث من إقبال على التقاوى المصرية من 15 دولة.

وشدد القصير على أن وزارة الزراعة نجحت فى زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للمحاصيل الزراعية بعد أن كانت على مدار عقود تشكل أزمة فى تسويقها على مستوى التعاونيات الزراعية، مشيرا إلى مواصلة الإصرار على زيادة نسبة التغطية لمختلف تقاوى المحاصيل الحقلية أوتقاوى محاصيل الخضر لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحقيق أعلى عائد من الزراعة.



وأشار القصير إلى اهتمام القيادة السياسية بمحور التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى سواء فى الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وشمال ووسط سيناء والوادى مؤكدا أن مثل هذه المشروعات سوف تسهم فى تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق منتجات ذات جودة عالية وتعتمد على أنظمة الزراعة الحديثة والذكية.

وشدد القصير على أهمية البحوث العملية التطبيقية التى تخدم الاقتصاد الزراعى، لإن قابلية الفكرة البحثية للتطبيق لها أهمية كبرى من فكرة تقتصر على نظريات لا تخدم الاقتصاد القومى، مؤكدا أهمية البحوث التى تضع حلولا لمشاكل حقلية تنتهى بتطبيقات تحقق أعلى عائد من الزراعة لصالح الدولة المصرية وفقا لخطط واضحة فى هذا الإتجاه.

وافتتح وزير الزراعة بعض المنشآت الرياضية والخدمية بنادى نقابة الزراعيين فى الدقى.