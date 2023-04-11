رضا حجازى: التعليم الخاص شريك أساسى فى المنظومة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم الخاص يعد شريكا أساسيا فى العملية التعليمية، وأن التعليم مسؤولية قومية تضامنية، والنجاح فى تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد بشكل رئيسى على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها.





جاء ذلك خلال زيارته مدرسة القديس يوسف للغات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

رافق الوزير خلال الزيارة أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأمل الهوارى، مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية. وفى مستهل الزيارة، قدم الوزير التهنئة لإدارة المدرسة والمعلمين والطلاب الأقباط بمناسبة أعياد المسيحين.

وخلال الزيارة، تفقد حجازى فصولا لصفوف الثانى والرابع والسادس الابتدائى، وأجرى حوارا مع الطالبات فى المواد الدراسية التى يتم شرحها، لمعرفة مدى استجابتهن واستفادتهن من الدروس.

كما تفقد الوزير أحد فصول الصف الثالث الإعدادى أثناء حصة للغة العربية، وأجرى حوارًا مع الطالبات عن كيفية تعلم اللغة والاعتزاز بها، كما تفقد أيضا فصلا للصف الأول الثانوى أثناء شرح لمادة الكيمياء، حيث ناقش الطلاب فى الدرس.

وأثناء تفقد الوزير للفصول، وجهت إحدى طالبات الصف الثانى الثانوى دعوة للوزير على الإفطار التى قامت بتصميمها وتنفيذها بشكل فنى داخل المدرسة، حيث أثنى الوزير على موهبتها وشجعها على تنميتها والاستثمار فيها.

كما أجرى الوزير حوارا مع معلمات المدرسة حول النظام التعليمى الجديد، مؤكدًا أهمية التركيز على تحقيق التعلم المنتج للمعرفة والإبداع والتفكير، والتأكيد على ضرورة بذل الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية، وتطوير الأداء التعليمى داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية.

وفى ختام الزيارة، أشاد وزير التربية والتعليم بحسن سير انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وما تشهده من انضباط.