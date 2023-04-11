هشام آمنة: إلغاء الإجازات للقيادات المحلية فى الأعياد

جدة - نرمين السيد - أكد هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات واستمرار التنسيق مع كل الجهات المعنية للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة فى الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة حتى بعد عيد الفطر.





ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطرى والتموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة، والمتابعة المستمرة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وطلب آمنة من المحافظين القيام بجولات ميدانية للتأكد من توافر كل الخدمات، خصوصا مع توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال فترة الإجازات، والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للعمل على راحتهم، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

وأشار آمنة إلى إلغاء الإجازات للقيادات المحلية فى كل المرافق الخدمية بالمحافظات، مؤكداً ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمتابعة والتصدى بحزم لأى محاولات للتعدى على أراضى وأملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والبناء المخالف والمرور الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملهم خلال فترة الإجازات والتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضى وقوات إنفاذ القانون ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أى تعديات أو متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه وزير التنمية المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم فى القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى وسلامة وصحة المواطنين، ورفع أى إشغالات أو مخالفات والقضاء على أى ظواهر سلبية فى الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين كل القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كل التدابير الوقائية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خصوصا أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمى، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وطالب وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية بالاستجابة السريعة لشكاوى أو بلاغات المواطنين خلال إجازات الأعياد المقبلة من أى ظواهر سلبية تواجههم خلال إجازة العيد التى أعلنتها الدولة، مطالباً كذلك بالقيام بحملات على المواقف والساحات بالمحافظات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارات الأجرة لمنع استغلال المواطنين من بعض السائقين المخالفين.

وأضاف الوزير أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال فترة الإجازات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء فى حالة أى طوارئ، كما تتلقى الوزارة أى شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني [email protected] و فاكس رقم 33374892.