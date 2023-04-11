الرعاية الصحية: إجراء الكشف الطبى لـ 700 ألف مواطن بـ 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نتائج حملتها الطبية والتوعوية بصحة الفم والأسنان واللثة، والتى شملت تقديم التوعية وإجراء الكشف الطبى لـ 700 ألف مواطن بمحافظات التأمين الصحى الشامل الأربع (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس)، وذلك تحت شعار (صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك).





وأوضحت هيئة الرعاية الصحية - فى بيان، اليوم الثلاثاء - أن الحملة التى نفذتها بالتعاون مع شركة يونيليفر (Unilever) العالمية تستهدف تعليم الأطفال غسل الأيدى بالطريقة الصحيحة وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى فحص أسنان وقياس مستوى السكر وضغط الدم والتوعية بأهمية غسيل الأسنان للحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة.

وأضافت أن حملة (صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك)، تعد أول حملة تطلقها هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، حيث استمرت فعاليات الحملة بالمحافظة على مدار 21 يوما، وقد استطاعت الحملة خلالها تقديم التوعية والكشف الطبى على 120 ألف مواطن بالمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظة السويس هى المحافظة الرابعة التى تنطلق بها الحملة، حيث كانت الحملة قد انطلقت من قَبل بـ 3 محافظات هى: (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية).

وأشارت إلى أن إجمالى المواطنين المستفيدين من خدمات الحملة بمحافظة بورسعيد 160 ألف مواطن، و250 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، و 162 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية.

وتابعت أن الحملة التى انطلقت بمحافظات التأمين الصحى الشامل الأربع (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس)، تستهدف الأطفال فى المقام الأول من كافة المراحل العمرية، فخلال فعاليات الحملة التوعوية، تم تثقيف الأطفال بالطرق الصحيحة لغسل الأيدى، وأهمية غسيل الأسنان منذ مرحلة الطفولة، كما تم توزيع عدد من الهدايا الرمزية وكتيبات التلوين لتشجيع الأطفال على أهمية غسل الأيدى وتنظيف الأسنان بالطريقة السليمة، وذلك لحث الأطفال على الاهتمام بالنظافة الشخصية.

وذكرت الهيئة أن بداخل شاحنة حملة (صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك) التى جابت مدارس وأحياء مختلفة بالمحافظات، توجد أحواض مجهزة بغرض تدريب الأطفال وتعليمهم الخطوات السليمة لغسل الأيدى بالماء والصابون، علاوة على بعض الفحوصات المبدئية للكشف عن سلامة الفم والأسنان لكافة المترددين على الشاحنة، من مختلف الفئات العمرية.

وأكدت أن الوقاية من العدوى ومكافحتها بما فى ذلك نظافة اليدين أمر بالغ الأهمية فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية رفع وعى النشء بتلك الإجراءات الوقائية، واطلاعهم على الأنماط الصحية السليمة بشكل عملى، لافتة إلى أن نظافة اليدين والأسنان واتباع الطرق والخطوات السليمة فى العناية بهما، علاوة على استخدام الأدوات التكنولوجية لخلق شغف ومتعة لدى الأطفال بأهمية غسل الأيدى، كونها تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية، للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى وانتقالها، وخاصة الفيروسية، منها بما فى ذلك فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما أضافت الهيئة أن تعزيز مفاهيم الوقاية وتبنى السلوك الصحى كأسلوب حياة أمر بالغ الأهمية فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرة إلى تكثيف الجهود العالمية للمكافحة والوقاية فى سبيل تجنب وقوع الأمراض، فضلًا عن القضاء على الأمراض، باعتبار ذلك توجها عالميا، بما فى ذلك رفع وعى الأفراد بأهمية ذلك، حفاظًا على صحة المواطنين، إضافة إلى تحسين جودة الحياة ومستوى الصحة العامة لكافة المواطنين، لا سيما للأطفال، وذلك بما يتسق مع الحملات التى يتم إطلاقها تحت شعار (100 مليون صحة)، وتماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بصحة النشء من أجيال مصر المستقبلية.

وتأتى الحملة انطلاقًا من إيمان هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحقيقًا للمسئولية المجتمعية لهذه الشركات، لدورها الفعّال فى تعزيز أنماط الحياة الصحية السليمة، وهو ما يرمى إلى تكامل الخدمات الصحية التى يتم تقديمها من قبل هيئة الرعاية الصحية، فلا تقتصر على العلاج فقط، ولكن تمتد لتشمل برامج الوقاية وتعزيز مفاهيم جودة الحياة الصحية السليمة، وذلك بهدف بناء أجيال أقوياء أصحاء أصحاب عقول واعية، وهو ما يقلل بدوره تكلفة العلاج على الدولة المصرية.