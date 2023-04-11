النقل: إعادة تشغيل أول قطار إسبانى تم اعادة تطويره قبل عيد الفطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 10:27 صباحاً - زار المهندس كامل الوزير وزير النقل، ورش كوم ابو راضى ببنى سويف المتخصصة فى عمرة وإصلاح وتطوير جميع أنواع عربات السكك الحديدية وذلك لمتابعة اعمال تطوير وتاهيل وتحديث عربات القطارات المختلفة مثل القطارات الإسبانية وقطارات تحيا مصر كما تنأول وزير النقل وجبة الإفطار مع عدد كبير من قائدى القطارات والمهندسين والعمال وألفنيين بورش كوم ابوراضي

بدأت الجولة بتفقد الوزير لأحد القطارات الاسبانى الجارى اعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل(حيث يتم تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وارضيات وشبابيك وستائر وتكييف ) بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، حيث شاهد الوزير عربات من الدرجة الأولى والثانية والبوفية التى تم الآنتهاء منها.

كما تفقد الوزير أعمال تطوير واعادة تاهيل وتحديث القطار الاسبانى الثانى ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل وتحديث 10 قطارات اسبانى وحيث يتكون كل قطار من (عربة بوفيه -4 عربة درجة أولى و6عربات درجة ثانية ).

ووجه الوزير بضرورة أن تكون كافة التشطيبات على أعلى مستوى، كما وجه وزير النقل باعادة تشغيل أول قطار اسبانى تم الآنتهاء من اعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل وذلك قبل عيد ألفطر المبارك على أن يتوإلى تاهيل باقى القطارات الاسبانى تباعا طبقا لخطة التشغيل كما تفقد الوزير أعمال رفع كفاءة عدد من عربات تحيا مصر (عربات درجة ثالثة عادية ) حيث تم نهو رفع كفاءة 120 عربة حتى الآن من اجمإلى 175 عربة جارى رفع كفائتهم بورش كوم ابوراضي، وأشار وزير النقل إلى أن اعادة التأهيل والتطوير والتحديث الكامل لكل قطار اسبانى يهدف إلى تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وفى لقائه بالعاملين، أكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة لورش كوم أبو راضى باعتبارها عصب التأمين ألفنى للعربات، خاصة مع الاهتمام الكبير من وزارة النقل بتطوير كافة الورش وزيادة انتاجيتها والاستغلال الأمثل لكافة مواردها وقطع الغيار المتواجدة بها، مؤكدا على ضرورة أن يكون كافة القطارات التى يعاد تأهيلها وتطويرها على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الرئيس عبدألفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بتوطين صناعة النقل فى مصر، ومن هنا جاء الاهتمام بالتعأون مع الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة الوحدات المتحركة لإقامة مصانع فى مصر لتوطين هذه الصناعة لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية بشأن إنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بنى سويف على مساحة 5 افدنة ملك هيئة سكك حديد مصر لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لصالح هيئة سكك حديد مصر وكذلك لجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع امكانية التصدير للخارج مستقبلاً .

كما تم توقيع بروتوكول تعأون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الاسبانية لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر فى منطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف على مساحة 20 فدان كاملة المرافق بالمنطقة المجأورة لورش كوم أبو راضى التابعة للسكة الحديد الامر الذى سيجعل هذه المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة كما ان هذا المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات وسيقوم بتصنيع عدد 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولى وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية على أن تتم مراحل التصنيع بأيدى المهندسين وألفنيين المصريين وإشراف الخبراء الاسبان كما سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتدأ من القطار الأول بنسبه 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسبانيا كما يستهدف أيضا مصنع تالجو مصر الاعتماد على موردين محليين بنسبة تصل ل 45% للمكونات المحلية على ان يتم العمل على زيادة هذه النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية بالاضافة إلى توطين صناعة مترو الأنفاق فى مصنع نيرك بشرق بورسعيد بتصنيع 40 قطار مترو جديد كما يتم توطين صناعات مستلزمات الكبارى مثل ركائز الكبارى وكذلك جارى إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية فى مصر لأول مرة لتلبية احتياجات السوق المحلى فى مشروعات السكك الحديدية والمترو والقطارات الكهربائية السريعة ثم التصدير للخارج وفى مجال النقل البحرى أكد الوزير أنه جارى إنشاء مصنع لتصنيع الواح الصلب التى تستخدم فى المراكب مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع أحدى الشركات الكورية الجنوبية على شراء عدد مركب لصالح شركة القاهرة للعبارات وبعد ذلك 4 مراكب وبعدها يتم التعأون معها ومع هيئة قناة السويس والقطاع الخاص فى تصنيع المراكب التجارية مؤكدا أن هذه هى مصر الآن التى تنطلق بقوة فى كافة المجالات ومنها قطاع النقل فى عهد الرئيس عبدألفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

كما أشار ألفريق مهندس وزير النقل إلى إنه منذ توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية تشتمل تلك الخطة على خمس عناصر وهى تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية واستكمال تطوير الورش من خلال استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية بجميع المناطق، ويتم التعأون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم ألفنى بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وفيما يتعلق بالعنصر البشرى أوضح ألفريق مهندس وزير النقل إنه تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشرى المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار بالكلية الحربية والمعهد ألفنى للقوات المسلحة والمعهد العإلى لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتعليم العنصر البشرى الحإلى وكذلك التدريب الخارجى على التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالوحدات المتحركة ذات التكنولوجيا الحديثة.

لافتا إلى ان هذه المعايير الدقيقة فى الاختيار والدورات التدريبة المستمرة تهدف إلى تنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية لافتا إلى أنه يدخل ايضا فى إطار الاهتمام بالعنصر البشرى رفع الروح المعنوية للعاملين بخلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبى المناسب للعاملين بالسكك الحديدية والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية وكذلك الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالسكة الحديد واسرهم وخاصة مع التطوير الشامل لنادى السكة الحديد وتقديمه لخدمات على أعلى مستوى لاعضاء النادى بالإضافة إلى توفير مصايف مناسبة متميزة للعاملين بالسكة الحديد واسرهم واثابة المجتهدين مع معاقبة المخطىء وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.

وأكد وزير النقل ان كافة العاملين بالسكة الحديد يجب أن يتسابقوا لخدمة جمهور الركاب وتقديم خدمات مميزة، وأن يكون التعامل مع الراكب فى كافة المواقف باحترام تام وأن يؤدى كل موظف المهام الموكلة اليه طبقا لكارت الوصف الوظيفى لكل موظف مشيرا إلى أن هناك أهمية كبيرة لعمل لجنتى الحوافز والمشتريات واللتان تتكونان من عدد من العاملين بالورشة، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والعمل على زياد إنتاجية الورشة خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية.

وحول التعأون مع القطاع الخاص أوضح ألفريق مهندس وزير النقل، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية، فى تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصرى أو الدولى تنفيذا ، لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ كافة مشروعات النقل إلى التعأون مع القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات بما يساهم فى رفع مستوى العاملين بالسكة الحديد وزيادة الإنتاجية ونقل البضائع بما يؤدى زيادة موارد الهيئة وزيادة الناتج القومى مستعرضا بعض المشروعات التى يتم التعأون فيها مع القطاع الخاص مثل إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمسأوية لتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة والمعرفة للجانب المصرى- التعاقد مع تحألف شركات ( الغرابلى – ثرى إيه إنترناشيونال ) لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب بما له من مردود إيجابى على المستوى القومى- التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات " أبيلا مصر " لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر .

لافتا إلى بعض المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل مثل إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية ( 6 قطارات تالجو – 300 عربة درجة أولى وثانية مكيفة المخطط توريدها ضمن عقد توريد 1350 عربة.

جدير بالذكر ان ورش كوم ابوراضى مقامة على مساحة حوإلى 75 فدان وتقوم الورشة بإجراء العمرات المختلفة (عمرة عمومية – متوسطة) لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية الاسبانى وعربات تحيا مصر وعربات القوى والاستراحات والسبنسات وVIPويبلغ عدد العاملين بها 1449 ( مهندسين وفنيين وحرفيين وعمال .) وتم تطوير ورش عربات كوم أبو راضى بواسطة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق وتقوم ورش كوم ابوراضى بتطوير عدد 10 استوك اسبانى الاستوك مكون من ( 4 أولى +عربه بوفيه +6 تانيه ) كما تقوم الورشة حاليا بتطوير 175 عربه عاديه إلى عربات تحيامصر وتم انـجاز 120 عربه حتى الآن ويبلغ متوسط انتاج الورشة الشهرى من العمرة العمومية لجميع طرازات العربات حوإلى 120 عربه شهريا منهم عدد10 عربات تحسين وعدد10 عربات تطوير