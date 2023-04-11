«الإنتاج الحربى» يبحث مع شركة عالمية التعاون فى إنتاج أجهزة الكشف الأمنية

جدة - نرمين السيد - ورحب وزير الدولة للإنتاج الحربى بالسادة الضيوف، موضحا أن الهدف من عقد هذا اللقاء هو بحث التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال إنتاج أجهزة الكشف الأمنية، واستعرض الوزير الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.



وأكد الوزير محمد صلاح إيمان الوزارة الكامل بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلى والعالمى فى مجالات التصنيع المختلفة، وهو ما يتضح جليا فى وجود العديد من الشراكات التعاونية بين الوزارة وشركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، لافتا إلى أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) التابعة للوزارة تعمل فى مجال تصنيع البوابات الأمنية للكشف عن المعادن وأجهزة الكشف اليدوية عن المعادن وأجهزة الكشف على الحقائب (X-RAY)، معربا عن اهتمام الوزارة بتوطين مختلف الصناعات فى شركاتها التابعة بالتعاون مع الشركات العالمية المختلفة والحرص على تغذية الصناعات بالإستفادة من الموارد الوطنية المتاحة خاصة فى ضوء ما يمر به العالم من تغيرات حالية والتى تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية لتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال توفير خامات ومستلزمات إنتاج بديلة بالإضافة إلى ابتكار معدات حديثة.

وقدم رئيس الوفد عرضا عن شركتي ميتكو وسميث ديتيكشن ومجالات أنشطتهما وإمكانياتهما، موضحا أن ميتكو تتبع شركة بقشان السعودية وتعمل منذ 20 عاما فى مجال البنية التحتية والإنشاءات والأمن من خلال شراكات محلية وإقليمية ودولية استهدفت توفير خدمات رائدة قائمة على التكنولوجيا لإنشاء مدن أكثر ذكاء وأمانا وتقديم الحلول الأمنية للمؤسسات الحكومية والمطارات والمرافق اللوجستية، من ناحية أخرى تم الإشارة إلى أن سميث ديتيكشن هى شريك أساسى لشركة ميتكو فى مجال توريد أجهزة الفحص والتفتيش بالأشعة السينية وتعد سميث ديتيشكن هيئة عالمية تعمل فى مجال تطبيق وإدارة وتصنيع تقنيات الكشف والفحص (مثل أجهزة تفتيش الأفراد، وأجهزة كشف المواد المتفجرة والمخدرة، وأنظمة فحص السيارات والبضائع والمركبات الثقيلة) وذلك لهيئات الطيران والموانئ والحدود والجهات الأمنية والهيئات الحكومية والقطاع العسكرى، وتهدف رسالتها إلى استخدام التكنولوجيا لتوفير الحلول والخدمات الإبداعية التى تساهم فى حماية أمن المجتمعات ودعم التدفق الحر للتجارة.

وأثنى رئيس الوفد على ما تشهده الدولة المصرية من تطور وتنمية فى كل المجالات خلال السنوات الأخيرة بالرغم من تأثرها مثلها مثل باقى دول العالم من الأحداث العالمية الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاديات العالمية، مشيدا بما تتميز به مصر من موقع جغرافى إستراتيجى يجعلها بوابة للتسويق للدول العربية والأفريقية، وأشاد من جهة أخرى بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربى والدور البارز الذى تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما يجعلها تتطلع إلى التعاون مع الإنتاج الحربى فى مجال إنتاج أنظمة الفحص الأمنية المتطورة.

وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد محمد عيد بكر إلى أن حرص الوزارة على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة يأتى تماشيا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المحلية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدى مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

حضر اللقاء كل من المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والسيد محمد بكر المستشار الإعلامى للسيد الوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والدكتور مهندس حسام حسن رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) والمهندس محمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.