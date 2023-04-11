مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات إير أوروبا الإسبانية (صور)

جدة - نرمين السيد - وكان مطار سفنكس الدولى قد احتفل فى الآونة الأخيرة بوصول الرحلات الأولى لشركات طيران عدة حول العالم؛ مما يعكس الأهمية الاستراتيجية والسياحية للمطار الذى حقق نجاحا ملحوظا فى وقت قياسى.

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