إيهاب عمر: تقرير واشنطن بوست ينفى نفسه ويهدف لـ ابتزاز مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى إيهاب عمر، الكاتب بجريدة الأهرام، إن تقرير واشنطن بوست، والذى ادعى كذبا أن مصر أنتجت 40 ألف صاروخ لمعاونة روسيا فى حربها على أوكرانيا ركيك للغاية وخالٍ من المهنية.





وأضاف، فى تصريحات لـ قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التقرير ينفى نفسه، موضحا أن محررى التقرير أنفسهم قالوا إنهم سالوا مصادر مسؤولة فى الإدارة الأمريكية ونفت علمها بأن لمصر دور فى تزويد روسيا بالصواريخ، وبالتالى فإن هذا التقرير يناقض نفسه تماما.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات استدعت فى 2020 أكثر من مرة مدير مكتب واشنطن بوست فى القاهرة، واعترضت على تلك الأكاذيب أكثر من مرة إلا أن شائعات واشنطن بوست لا تتوقف للنيل من علاقات مصر الخارجية.

وشدد الكاتب الصحفى إيهاب عمر على أن سياسة مصر واضحة، ولا تتجاوز، كما لا تنحاز لأحد على حساب آخر، لافتا إلى أن تلك المحاولات ما هى إلا طرق رخيصة لابتزاز مصر، ومحاولة تلغيم العلاقات المصرية الأمريكية وضرب علاقات مصر الخارجية.