البابا تواضروس يصلى البصخة المقدسة بالإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك فى الصلوات الآباء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا بافلى "قطاع المنتزة" والأنبا إيلاريون "قطاع غرب" والأنبا هرمينا "قطاع شرق". كما شارك فى صلوات البصخة الأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والآباء كهنة الكاتدرائية وخورس شمامستها وجموع غفيرة من شعب الاسكندرية امتلأت بهم جنبات الكاتدرائية.

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