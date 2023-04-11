كولر: المصريين مجانين كورة.. وكل اللاعبين يستحقون العلامة الكاملة بنهائى الكأس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 01:27 صباحاً - عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بعد التتويج بلقب كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية، وقال: "أشكر جمهور الأهلي على دعمهم طوال المباراة وكرة القدم تختلف في وجود الجماهير والمصريين مجانين كورة، وهم عايزين ييجوا وهو ما يجعلني سعيدا أن أدرب فريقا بحجم الأهلي ولديه قاعدة جماهيرية".

وقال كولر، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "بيراميدز فريق قوي ويلعب كرة جيدة للغياية والشوط الأول أتيحت لنا أكثر من فرصة كان من الممكن أن تنهي المباراة لصالحنا، ولكن نجحنا في خطف الفوز الشوط الإضافي".

وأضاف: رامي ربيعة لعب بشكل مميز في المباريات الأخيرة وفي الوقت الذي شارك فيه أمام بيراميدز حتى تعرضه للإصابة، ولكن بعد نزول ياسر إبراهيم لم نشعر بأي فرق بعد خروج ربيعة".

وتابع: "كل اللاعبين يستحقون العلامة الكاملة في المباراة ودائما يكون تفكيرنا في كل مباراة نلعبها ولا نسبق الأحداث".

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يستمر جمهور الأهلي في دعمنا بشكل مستمر وأستمتع بوجودهم في المدرجات".