الاهلي يتأهل لمواجهة الزمالك بالسوبر المصري في الإمارات 5 يونيو رسميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 01:27 صباحاً - تأهل فريق الأهلي إلى مواجهة نادي الزمالك يوم 5 يونيو المقبل في مباراة السوبر المصري، عقب التتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخ ناديه بعد الفوز عل بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية.

وتقام مباراة السوبر المصري يوم 5 يونيو بمدينة أبو ظبي الإماراتية، باعتبار الزمالك بطل دوري النسخة الماضية والأهلي بطل كأس النسخة الماضية أيضا.

وتُوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022، بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.