اختيار الكاتب الصحفى رامى نوار بقائمة الناخبين الدوليين لجوائز جولدن جلوب الـ81

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:30 صباحاً - أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA» المشرفة على جوائز "جولدن جلوب" العالمية «Golden Globes»، اختيار الكاتب الصحفى رامى نوار مدير تحرير تليفزيون اليوم السابع، ضمن قائمة المصوتين "الناخبين" الدوليين في جوائز "جولدن جلوب" للدورة الـ81 والتي تمنح لأشهر الأعمال السينمائية والتليفزيونية فى العالم، وسيقام حفل توزيع جوائزها فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر القادمة.

وقالت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA » و"جولدن جلوب" العالمية «Golden Globes»، فى بيان لهم اليوم الإثنين، أنها اختارت 215 ناخبا دوليا جديدا، بالإضافة إلى الأعضاء الحاليين والبالغ عددهم 95 عضوا حاليا، للتصويت على جوائز "جولدن جلوب" والتي من المقرر أن يقام حفل جوائز المقبل والذي يحمل رقم 81 في 7 يناير 2024.

وأكدت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA» و"جولدن جلوب" العالمية «Golden Globes»، أن اختيارها مصوتين جدد فى لجنة تحكيم الدورة الـ 81، يأتي فى إطار توسيع التمثيل والتنوع لضم أفضل الصحفيين والنقاد الفنيين من مختلف دول العالم للمشاركة فى اختيار أفضل الأعمال السينمائية والتليفزيونية على مستوى العالم.

وأكدت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA» و"جولدن جلوب" العالمية «Golden Globes»، أنها اختارت أكبر هيئة تصويت وأكثرها تنوع فى تاريخها ويعود بداية جوائز "جولدن جلوب" إلى عام 1943، لافتة إلى أنه سيتعين على كل ناخب "مصوت" مشاهدة مئات الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية ليساهم تصويته فى اختيار أفضل الأعمال عالمياً.

وقالت هيلين هوين، رئيسة رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود (HFPA)، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين:" لقد تجاوزنا هدفنا المتمثل في الوصول إلى 300 ناخب لجوائز جولدن جلوب السنوية الـ 81 القادمة بفضل جهودنا للوصول إلى أفضل الصحفيين والنقاد، ومتحمسون للإنجاز غير المسبوق في بناء هيئة تصويت عالمية تضم مختلف الجنسيات".

وأوضحت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA»، أن هيئة التصويت تضم الأن ممثلين عن 76 دولة حول العالم، يمثلون تنوعات عرقية مختلف كالتالى، 25% من اللاتينيين، و14% من الآسيويين، و10% من السود، و9% من الشرق الأوسط، و42 في المائة من البيض، وأكدت الرابطة أن الناخبين الدوليين سيخضعون لمدونة جوائز جولدن جلوب لقواعد السلوك.

وختمت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA » و"جولدن جلوب" العالمية «Golden Globes»، بيانها برسالة إلى الناخبين والمصوتين الجدد، قائلة:" نحن سعداء للغاية لانضمامك إلينا في رحلتنا لهذا العام الخاص فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ81.