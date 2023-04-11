مسلسل ضرب نار الحلقة 19.. نجاح أول عملية تهريب سلاح لجابر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:30 صباحاً - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 19 نجاح عملية تهريب السلاح الأولى التي قام بها جابر (أحمد العوضي)، وتسلميه السلاح إلى رجاله أنور (أحمد بدير) وعندما وصل إلى أنور أخبره أنه لا يحتاج إلى المال ولكنه بحاجة إلى عربية، ليمنحه إياها أنور، كما تتطور علاقته بنوسة (دنيا المصري) بائعة الكبدة ويقوم بإيصالها إلى المنزل.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.