var يلغى ركلة جزاء للأهلى فى نهائى كأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 10:31 مساءً - ألغت تقنية var ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 38 من عمر مباراة فريقه ضد بيراميدز والتي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها القديمة، بعدما أشار أمين عمر بركلة جزاء نتيجة لمس الكرة يد أسامة جلال.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، على معلول- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني في خط الدفاع، مروان عطية - عمرو السولية - حمدي فتحي خط الوسط ، حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا في خط الهجوم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي و خالد عبد الفتاح وياسر ابراهيم أحمد القندوسي وشادي حسين ومحمد مجدي افشة أليو ديانج وبرونو سافيو ومحمد شريف.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي في خط الدفاع، بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد توفيق في خط الوسط، - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل في خط الهجوم

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود دونجا - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف