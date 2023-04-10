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بدء مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 09:30 مساءً - انطلقت منذ قليل وبيراميدز باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، ويضم تشكيل الأهلي كلاً من، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وعلي معلول، وحمدي فتحي، ومروان عطية، وعمرو السولية، وحسين الشحات، وبيرسي تاو، ومحمود كهربا.

 

فيما جاء تشكيل بيراميدز ، كالتالي : أحمد الشناوي _أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي _ بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي و إبراهيم عادل 

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022

 

16 مباراة سابقة بين الأهلى وبيراميدز بواقع 13 مباراة في الدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز في 7 لقاءات، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 5 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 20 هدفاً وسجل بيراميدز 11 هدف، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت المواجهة الأخيرة بفوز الاهلى بثلاثية دون رد، كما حقق الأهلى الفوز بخماسية دون رد وهو أكبر فوز.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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