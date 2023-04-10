عربيتك فى رمضان.. ابنة الفنان فريد شوقى: والدى عشق السيارات وتبديلها

جدة - نرمين السيد - التقى الإعلامى معتز عاطف، بالمخرجة عبير فريد شوقى، ابنة الفنان فريد شوقى، والتى تحدث عن عشق والدها للسيارات، ومدى حرصه على اقتناء السيارة والحفاظ على نظافتها وجمالها.





ولفتت "عبير فريد شوقى"، خلال برنامج "عربيتك فى رمضان" مع معتز عاطف على الراديو 9090، إلى أن الفنان فريد شوقى كان حريص على تبديل سيارته باستمرار، وكانت السيارات دائما ما تلفت نظره، لاسيما السيارات الأمريكية. وأشارت إلى أنه عشق قيادة السيارات، وكان لا يسوق له أى أحد غير سائق واحد فقط بالأسم هو عم "يحيى".

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