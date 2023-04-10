شكري يتوجه إلى أثينا غدا لتعزيز العلاقات الثنائية والتباحث حول بعض القضايا

جدة - نرمين السيد - يتوجه السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إلى العاصمة اليونانية أثينا، صباح غد الثلاثاء، فى زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.





صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الزيارة سوف تتضمن لقاءات هامة لوزير الخارجية مع كل من رئيس وزراء اليونان "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ووزير الخارجية "نيكوس ديندياس"، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائى والتنسيق بين الدولتين فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مواصلة التشاور السياسى حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة. وأضاف السفير أبو زيد أن الوزير شكرى سوف يلتقى خلال الزيارة أيضا مع "ديميترى كوبيلوزيس"، رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء لمتابعة التقدم المحرز فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان، كما سيجرى حوارا تلفزيونيا مع محطة " Skai News "، إحدى أهم المحطات واسعة الانتشار فى اليونان.

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