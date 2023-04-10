النيابة العامة تحقق التكامل الرقمى مع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل

جدة - نرمين السيد - حققت النيابة العامة التكامل الرقمى مع قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، بالربط التقنى مع جميع مكاتبه على مستوى الجمهورية لتبادل البيانات والمعلومات، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام.





وعقدت النيابة العامة جلسات فنية مشتركة لتحقيق هذا التكامل وتحديد خصائصه والفوائد العائدة منه، والتى تمثلت فى إتاحة التحقق من صحة التوكيلات المقدمة إلى النيابة العامة فى القضايا المختلفة، من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة لأطرافها أثناء تسجيلها ببرنامج العدالة الجنائية وإنفاذ القانون الذى تستخدمه النيابة العامة فى مباشرة أعمالها، وكذلك الاطلاع على بيانات التوكيلات الأساسية "من الرقم، والحرف، والسنة، ومكتب التوثيق" وديباجتها وموضوعها وأطرافها، كما سيتيح التكامل الاستغناء عن استعلام النيابة العامة الورقى عن التوكيلات من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية لتوافرها عبر المنظومة الرقمية.

ومن المميزات التى يتيحها -فى إطار تيسير الإجراءات القضائية على المواطنين بموجب هذا التكامل- سرعة البت فى الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة المتطلبة الاستعلام عن التوكيلات من مكاتب التوثيق المختلفة، وعلى رأسها البت فى الطلبات المقدمة بوقف تنفيذ العقوبات المقضى بها فى القضايا التى يتيح القانون فيها الصلح بين الطرفين بتوكيلات خاصة عن المجنى عليهم، وكذلك اتخاذ إجراءات إعادة إجراءات النظر فى الجنايات الصادر فيها أحكام غيابية على المتهمين فيها، وتيسير إجراءات تسليم المضبوطات التى ليست محلا للمصادرة إلى وكلاء المتهمين أو المجنى عليهم، وكذلك تيسير إجراءات الاطلاع على القضايا والمستندات وتصويرها والبت فى طلبات سماع الشهود وإرفاق المستندات، كما سيسهم هذا الربط فى الكشف عن التوكيلات المزورة مما سيعزز بشكل فعال من مكافحة الفساد وضبط بعض الجرائم النوعية وعلى رأسها جرائم التزوير.

إلى جانب ذلك فيتيح التكامل مزايا أخرى منها إتاحة الاستعلام عن التوكيلات الملغاة كليا أو جزئيا، والتحقق من سريانها بصورة عاجلة، وإسقاط المخالفات المرورية عن مالكى المركبات التى ثبت نقل ملكيتها لآخرين بموجب عقود البيع، وإلزامهم بسداد قيم مخالفاتها المرورية من تاريخ تلك العقود، وكذا إخطار مكاتب الشهر العقارى لحظيا بالقرارات النهائية والمؤقتة الصادرة بالمنع من التصرف فى أموال وعقارات المتهمين فى القضايا التى تنظرها وتباشر التحقيق فيها، لسرعة تفعيلها وحماية تلك الممتلكات.

يأتى ذلك فى إطار سعى الجهات والهيئات القضائية لتفعيل سياسة التحول الرقمى فى أعمالها، وسعى النيابة العامة لتحقيق أحد أهداف استراتيجيتها للتحول الرقمى بتعزيز التكامل التقنى مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتيسير الإجراءات القانونية والقضائية على المواطنين، وتحقيق المصلحة العامة من استخدام قواعد البيانات الرقمية تحقيقا للعدالة الناجزة.