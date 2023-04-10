رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير مجتمع جزيرة الوراق العمرانى

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: "نحرص على المتابعة الدورية لموقف تطوير المجتمع العمرانى "جزيرة الوراق" الذى تتولى تطويره وزارة الإسكان".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، حرصه على متابعة حصول أهالى الجزيرة على التعويض الرضائى المناسب، سواء من وحدات بديلة، أو تعويض مالى أو خلافه.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أنه بالإضافة إلى آليات التعويض السابقة، تمت الموافقة فى اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير أراض بديلة فى مدينتى "أكتوبر الجديدة" و"حدائق أكتوبر" بدلا من قطع الأراضى الصغيرة فى الجزيرة، كما تم توفير عدد من الوحدات السكنية البديلة فى عدة مدن جديدة، وكذلك فى مشروع أرض المطار بإمبابة.

وفى غضون ذلك، عرض المهندس أسامة شوقى البيانات الأساسية للجزيرة، والمخطط الاستراتيجى لإنشاء مجتمع عمرانى "جزيرة الوراق"، مشيرا إلى أن إجمالى المساحة التى تحوزها هيئة المجتمعات العمرانية -حتى الان- تمثل 71% من إجمالى مساحة الجزيرة، بواقع 919 فدانا، من بينها 851 فدانا كانت مملوكة للأهالى.

كما استعرض رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة الموقف التنفيذى للمرحلة العاجلة "الإسكان والمرافق"، موضحا أن إجمالى الأبراج بالمرحلة العاجلة يبلغ 94 برجا بإجمالى 4092 وحدة سكنية، وأنه جار العمل على تنفيذ 50 برجا بإجمالى 2184 وحدة سكنية.

واستعرض موقف تنفيذ مرافق المرحلة العاجلة ويشمل ذلك أعمال الكهرباء، ومنطقة الخدمات الرئيسية والتى تشمل محطة تنقية مياه الشرب ومحطة معالجة الصرف الصحى، ومحطة محولات الكهرباء، والسنترال الرئيسى، كما استعرض موقف توصيل الغاز الطبيعى.

وعرض رئيس جهاز الوراق موقف بدائل التعويضات المختلفة المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأهالى الجزيرة، والتى تشمل تعويضات مادية وأخرى عينية.

وشملت التعويضات العينية وحدات سكنية "السكن البديل بالمدن الجديدة داخل وخارج الجزيرة" وقطع أراض سكنية فى حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وكذا أراض زراعية بمدينة السادات، كما استعرض رئيس جهاز الوراق، موقف تأثيث الوحدات السكنية بمدينة حدائق أكتوبر.