وزير الخارجية يستقبل أعضاء غرفة التجارة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء شهد استعراض برنامج الزيارة القادمة لوفد الغرفة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى ما تشهده الفترة الأخيرة من تزايد ملحوظ فى وتيرة التعاون الثنائى بين البلدين والاتصالات السياسية والزيارات رفيعة المستوى، حيث تناول وزير الخارجية ما تبذله مؤسسات الدولة المصرية، وفى مقدمتها وزارة الخارجية، من جهود لتعزيز الشراكة المصرية/ الأمريكية، لاسيما فى المجالين الاقتصادى والاستثمارى.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمى وتأثيرها على مصر، والجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية والفرص المتزايدة المتاحة للقطاع الخاص الامريكى للاستثمار فى مصر، وهو ما سيكون محل مناقشات الوفد مع المسئولين وممثلى القطاع الخاص الأمريكى خلال زيارة الوفد إلى واشنطن.

من ناحية أخرى، تطرق اللقاء إلى جهود عقد الاجتماع الأول للمفوضية الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى القاهرة، والتى من المنتظر أن تعمل كمظلة شاملة للتعاون الاقتصادى بين البلدين، بما فى ذلك فى موضوعات الطاقة والبيئة والاستثمار والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمى والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

كما حرص وزير الخارجية أيضًا على استعراض الموقف الحالى للعلاقات المصرية- الأمريكية، وأهم ما خلصت اليه الاتصالات المصرية/ الأمريكية خلال الفترة الأخيرة من نتائج اتصالا بالتنسيق المشترك والمستمر حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.