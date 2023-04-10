”وزيرا النقل و السياحة” يتابعان آخر مستجدات تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 02:31 مساءً - التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت فى مصر والتأكد من عدم وجود أى معوقات تحول دون تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتطبيق إستراتيجية متكاملة لذلك، وفي إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزيري السياحة والآثار والنقل للتنسيق المستمر فى ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين.

وحضر الاجتماع اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمُشرف على ملف سياحة اليخوت، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات خطة تطوير سياحة اليخوت، واستعراض تطور الأعمال بالنافذة الواحدة لسياحة اليخوت والتي أطلقها قطاع النقل البحرى حديثاً وتُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، وكذلك متابعة ما يتم من أعمال للانتهاء من المرحلة الثانية من تطويرها.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مقترح قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وقطاع النقل البحري بتنفيذ خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية والتوقيت المناسب لذلك بما يساهم فى تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت باعتبارها من الأنماط السياحية الهامة التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً.