الزراعة: الإفراج عن 210 آلاف طن أعلاف بـ97 مليون دولار خلال 5 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الإفراج عن 210 آلاف طن من الأعلاف "ذرة وفول صويا" بقيمة حوالى 97 مليون دولار خلال 5 أيام وبزيادة 50 ألف طن عن الأسبوع الماضى، خلال الفترة من 31 مارس الماضى وحتى 6 أبريل الجارى.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، بالتنسيق مع البنك المركزى. وقال وزير الزراعة فى بيان اليوم إن الإفراج شمل 162 ألف طن من الذرة بحوالى 59 مليون دولار وحوالى 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 35 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 3 ملايين دولار، ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر من العام الماضى حتى 6 أبريل الجارى 3.756 مليون طن منها 2.702 مليون طن ذرة، و1.054 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 1.850مليار دولار. وأضاف أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصيا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

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