وزيرة البيئة: المبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية تلبى متطلبات التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - باشرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعض أعمالها من مكتبها الجديد، وتابعت الاستعدادات الجارية على قدم وساق لعملية النقل التدريجى إلى العاصمة الإدارية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.





وأجرت وزيرة البيئة جولة تفقدية لمبنى وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رافقها الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ولفيف من القيادات من مختلف إدارات الوزارة والعاملين بها، وذلك لتفقد المبنى وكل التجهيزات، وعرض متطلبات العمل الجديدة تمهيداً للانتقال الفعلى للعاملين بوزارة البيئة للعاصمة الإدارية.

وخلال الجولة تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المكاتب الإدارية للعاملين والقيادات للتأكد من جاهزيتها من حيث عدد المكاتب والأجهزة ووصلات الإنترنت للتسهيل على العاملين أداء مهامم اليومية.

كما تفقدت الوزيرة القاعات المخصصة لعقد الاجتماعات، والاماكن المخصصة لتناول الأطعمة والمشروبات، والتى سيخصص لها أوقات معينة خلال يوم العمل.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجولة لشرح كامل عن محتويات المبنى والتجهيزات اللوجستية والفنية به من الأستاذة منار أبو العطا رئيس وحدة التحول الرقمى، موضحة أن المبنى يتمتع بأفضل التقنيات، وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، كما أستمعت الوزيرة لأحدث المستجدات للإستعدادات الجارية للإنتقال الفعلى، ومدى جاهزية "الوزارة" لذلك، وكذلك العمل على تحديد أماكن الموظفين، وتشغيل أجهزة الحاسب الآلى، والاستمرار فى تدريب العاملين وتأهيلهم للانتهاء من عملية التحول الرقمى لكافة أعمال الوزارة.

وشددت الوزيرة على ضرورة التزام كل العاملين بالوزارة بالمواعيد الرسمية المحددة للحضور والإنصراف وكذلك المواعيد المقررة للاستراحة وتناول الأطعمة والمشروبات، والإلتزام بكل التعليمات المحددة من قبل الدولة والخاصة بتشغيل المبنى للحفاظ عليه وقد تفقدت أجهزة تسجيل الحضور والانصراف التى تعمل ببصمة العين، وأخرى التى تعمل ببصمة الإصبع لتشغيلها حال وجود أى أعطال.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الانتقال إلى مقر الوزارة الجديد سيوفر مناخ أفضل للعمل والإنتاج، بإمكانيات أكثر تطورا ومواكبة لمتطلبات العصر تلبية لمتطلبات التحول الرقمى بما يخلق بيئة مناسبة للعمل، خاصة أن تجاور الوزارات فى نفس المكان سيسهل ويسرع وتيرة العمل.

وكانت وزيرة البيئة عقدت موسعا الأسبوع الماضى مع قيادات الوزارة بحضور رئيسى جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، لمناقشة آليات تسهيل انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والرد على الشواغل والتساؤلات المطروحة، لتكوين صورة واضحة عن عملية الانتقال والعمل على توصيلها بصورة أفضل لموظفى الوزارة فى إطار من الشفافية والمشاركة، وتوضيح الصورة الكاملة لمزايا الانتقال.