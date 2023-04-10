أخبار مصرية

بطريركية الأرمن الكاثوليك تهنئ محافظ القاهرة بعيد الفطر

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محمد صابر 2023-04-10 11:45 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - استقبل خالد عبد العال محافظ القاهرة وفدا من بطريركية الأرمن الكاثوليك برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين، وداعيًا أن تكون الأعياد فرصة لنشر التسامح والسلام، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين.

وهنأ المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك محافظ القاهرة بحلول عيد الفطر المبارك موجهًا الشكر له لحرصه الدائم على المشاركة فى المناسبات الدينية الخاصة بالكنيسة وتقديم الدعم الكامل لها.

كان محافظ القاهرة قد شهد يوم السبت الماضى احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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