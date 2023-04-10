شؤون الحرمين تعلن اكتمال تجهيزات استقبال المعتكفين بالعشر الأواخر من رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 12:30 مساءً - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في لجنة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام، انتهاء الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال المعتكفين والمعتكفات بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأشار وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله الصولي، إلى اكتمال استقبال طلبات الاعتكاف إلكترونياً واعتماد موقعين للمعتكفين في قبو توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في توسعة الملك عبدالله "للرجال والنساء"، ولا يسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته، كما سيتم الدخول من توسعة الملك فهد -رحمه الله- عبر أبواب رقم( 75، 76، 77، 81، 82، 83) والدخول من توسعة الملك عبدالله عبر أبواب رقم (106، 116، 119).

وأضاف أن منظومة الاعتكاف بالمسجد الحرام تتم وفق خطط منهجية، حيث يجري تسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات المعتكفين والمعتكفات خلال شهر رمضان، رغبةً في بذل المزيد من الجهود وتقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

ومن جهة ثانية، يستقبل المسجد النبوي غدا جموع المعتكفين في العشر الأواخر، بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر تطبيق "زائرون" الإلكتروني، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف.

وهيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جميع الخدمات والتسهيلات لاستقبال 4200 ألف معتكف من الرجال والنساء، والتي تتضمن خدمات السقيا وتقديم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات الساخنة والباردة وخدمات النظافة وحقيبة هدية إضافة إلى عيادة طبية متكاملة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، بالإضافة إلى تقديم سلسلة من المحاضرات العلمية والإرشادية للمعتكفين بعدة لغات، فيما خصص السطح الغربي وأبواب الدخول من خلال السلالم رقم (6 ) و (10) ، من المسجد النبوي للمعتكفين من الرجال و القسم الشمالي الشرقي وأبواب الدخول (24) و (25 أ ) للمعتكفات .