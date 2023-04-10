الحكومة تنفى اعتزامها مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى فى بيان اليوم الإثنين أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.

وأوضحت أن أخر موعد لقيام مؤسسات المجتمع الأهلى "سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو منظمات أجنبية غير حكومية، والكيانات التى تمارس العمل الأهلى" لتقديم مستندات توفيق الأوضاع الخاصة بها، هو غدا الثلاثاء دون وجود أى نية لمد تلك الفترة مرة أخرى، مشيرة إلى التزام الوزارة بتقديم كل التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدنى، لتقديم مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقيا أو إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة، مهيبة بالجمعيات الأهلية سرعة توفيق أوضاعها قبل المدة المحددة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الكيانات المخالفة ورفعها للجهات القضائية لاتخاذ اللازم نحوها وفقا لأحكام القانون.

وفى سياق متصل، تتمثل إجراءات توفيق الأوضاع وفقا للقانون فى تقديم المسندات الآتية:

"محضر اجتماع مجلس إدارة أمناء بحسب الأحوال بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية أو محضر المؤسسين للمؤسسات التى تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسى، ولائحة النظام الأساسى بعد التعديل"، على أن يتم تسليم المستندات ورقيا للجهة الإدارية وإلكترونيا عبر الموقع الإلكترونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية www.ngo.eg ، ويعد رفع المستندات من قبل مؤسسات المجتمع الأهلى قبل انتهاء المهلة بمثابة حفظ حقها فى توفيق أوضاعها، واستكمال الإجراءات فيما بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.

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