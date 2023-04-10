تنسيقية التأمين الصحى الشامل تدرس تعزيز إشراك الصيدليات الأهلية بالمنظومة

جدة - نرمين السيد -

ووجه الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورئيس تنسيقية التأمين الصحى الشامل، بأن تكون الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هى المنوطة بإعداد الدليل الاسترشادى فى نسخته النهائية، بمشاركة لجنة تضم ممثلين عن هيئات "الرعاية الصحية، التأمين الشامل، الاعتماد والرقابة الصحية" والوزارات المعنية، على أن يكون الدليل مضمنا المدة الزمنية البينية بين مراحل التشغيل، وآليات حصر الأصول وتسجيل المنتفعين، ومراعيا كافة تفاصيل الخطوات والإجراءات والسياسات الخاصة بالهيئات الثلاث خلال مراحل التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحى الشامل رقم (22)، الذى انعقد بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر، بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث "الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل".

واستعرض اجتماع اللجنة التنسيقية، آلية العمل بالكارت الموحد لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وفى هذا الإطار وجه الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ورئيس تنسيقية التأمين الصحى الشامل، بأن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل هى المنوطة بتحديد توقيت التعامل من خلال الكارت الموحد، وكذلك وضع سياسة وأطر التشغيل فى ظل التعامل بالكارت الموحد للمنظومة الجديدة.

وخلال الاجتماع، جرى مناقشة موقف إصدار شهادات العجز، ومراجعة آليات إصدار الشهادات بعد استيفاء النماذج الجديدة للشهادات المعتمدة من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى واستخراجها من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

وفى غضون الاجتماع، جرى دراسة تعزيز آليات إشراك الصيدليات الأهلية بمنظومة التأمين الصحى الشامل باعتبارهم شريك أساسى وجزء من الشبكة الطبية للتأمين الصحى الشامل بالمحافظات، ونوه رئيس تنسيقية التأمين الصحى الشامل، أن القطاع الخاص شريك أصيل فى جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وهو ما يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص فى توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمصريين.

ومن ناحيته، وجه الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، بالالتزام بالمتابعة الدورية لمصفوفة قرارات اجتماعات اللجنة التنسيقية، ومراقبة تنفيذها، لضمان كفاءة إدارة وتشغيل المنظومة، وتحقيق مستهدفاتها، بما يضمن أعلى مستوى من جودة مخرجات العمل ومن ثم الخدمة الطبية اللائقة.

فيما أشارت الأستاذة مى فريد، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أنه يجرى تعديل لائحة تسعير الخدمات الطبية، بما يخدم منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، ويتماشى مع المستجدات المتسارعة الأخيرة على مستوى العالم.

ولفت الدكتور حسام أبوساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى تكثيف البرامج التوعوية المواطنين حول نظام التأمين الصحى الشامل، وخدماته ومميزاته، وخاصة بالمحافظات المنضمة حديثا للمنظومة، وكذلك دعم التوعية بأهمية الاشتراكات للانتفاع الكامل بخدماتها.

يأتى اجتماع اللجنة التنسيقية فى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مؤشرات تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل والتنسيق بين الهيئات الثلاث المنوطة بنظام التأمين الصحى الشامل، وتنفيذا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل ليغطى كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030.

وعقد الاجتماع بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث للتأمين الصحى الشامل، وهم الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، الأستاذة مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور جمال رطبة، رئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسى، مستشار رئيس الهيئة للشؤون المالية، واللواء هشام شندى، مساعد المدير التنفيذى للصحة الإلكترونية والطب الإتصالى، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بهيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور على جوهر مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب المدير التنفيذى للهيئة، الدكتورة مروة موافى، مدير إدارة اللجان الطبية بهيئة الرعاية الصحية، الدكتورة هبة عبد العزيز، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة.

ومن هيئة التأمين الصحى الشامل كل من، أ.عمرو زكى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، م.محمود صبرى، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، أ.شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الشامل.