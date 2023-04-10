انخفاض فى درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

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وأشارت الأرصاد فى بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إلى وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب وتقليل فترات سطوع أشعة الشمس، كما أن الفرص قائمة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد.
وتوقعت الأرصاد اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناه قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة، كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.
ولفتت إلى أن هناك فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.
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