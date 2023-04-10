وزير النقل يزور الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 11:26 صباحاً - قام الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل مساء أمس بزيارة الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بمدينة نصر والتابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل وذلك للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة والعاملين والعاملين بشركة السوبرجيت وتناول وجبة الإفطار معهم

اكد وزير النقل خلال لقائه بالعاملين أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد أمام فخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأمام الشعب المصري بجعل هيئات وشركات وزارة النقل في طليعة مؤسسات الدولة وأن ذلك سيتحقق بسواعد أبنائها ومن هنا كان الاهتمام بالعنصر البشري احد الركائز الأساسية في تطوير منظومة النقل في مصر وحيث تم وضع اسس جديدة لاختيار وانتقاء العنصر البشري وفق معايير دقيقة تساهم في تأدية مهام كل وظيفة وفقا للتوصيف الموجود في الكارت الوظيفي لكل وظيفة فمثلا في السكة الحديد يتم اختيار وتدريب العناصر الجديدة من المؤهلات العليا في الكلية الحربية والمؤهلات المتوسطة في المعهد الفني للقوات المسلحة مع تدريب وتأهيل وتثقيف وتعليم العناصر الحالية وإرسال المدربين للخارج للتدريب على أحدث أنواع تكنولوجيا النقل للاستفادة منهم في تدريب العاملين الحاليين بمجالات النقل المختلفة كما أنه عند ترقي اي موظف فيجب اعادة تأهيله واختباره لشغل الوظيفة وأن وزارة النقل تقوم بالاستفادة المثلى من كل موظف حتى يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وخاصة أن وزارة النقل وزارة خدمية وأن عوائد الوزارة تساهم بشكل غير مباشر على الاقتصاد القومي

وأشار الوزير الى ضرورة الاهتمام بالروح المعنوية للعاملين والاهتمام بتوفير رعاية صحية متميزة وتوفير المصايف وكافة الخدمات الاجتماعية الأخرى لخلق بيئة عمل مناسبة مشيرا الى ضرورة اثابة المجتهدين وأن الحوافز لمن يعمل وأن الارباح للشركات التي تحقق مكاسب فقط مشيرا الى التفاني في خدمة المواطنين والعمل على تحويل اي شركة خاسرة الى شركة تحقق أرباح لافتا الى انه لا مكان لمتخاذل ولاتهاون مع اي مقصر كما أشار الوزير إلى خطة تطوير السكة الحديد والتعاقد على ٢٦٠ جرار جديد تم استلام منهم ١١١ جرار جديد والتعاقد على ١٣٥٠ عربة روسي جديدة الأخرى وإدخال قطارات تالجو الفاخرة في الخدمة بالإضافة إلى التطوير والتحديث المستمر لأنواع العربات المختلفة في إطار التطوير الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية

وأكد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة من كافة العاملين بالشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة والعاملين بشركة السوبر جيت لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وبما يساهم في ان تصبح تلك الشركات نماذج رائدة للشركات العاملة في هذا المجال وفيما يتعلق بشركات نقل الركاب التابعة للقابضة وكذلك شركة السوبرجيت اكد وزير النقل على ضرورة التدعيم الدائم بأحدث انواع الاتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء و تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء تلك الشركات والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة محطات نموذجية مثل محطتي شركة السوبرجيت في كل من عدلي منصور ونادى السكة الحديد وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة والمحافظة على مستوى الكفاءة الفنية والجودة وتميز الخدمة من خلال التحديث الدائم للأسطول

كما أكد وزير النقل على أهمية قيام شركات تداول الحاويات (دمياط-الإسكندرية- بورسعيد ) ببذل كافة الجهود في مجال تداول الحاويات والبضائع ونقلها وتخزينها الي الملاحق المخصصة والقيام باستمرار بأعمال الإصلاح والصيانة للحاويات وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة مشيرا الى اتخاذ عدد من الإجراءات والاليات الخاصة بشركات نقل البضائع التابعة للشركة القابضة لخلق كيانات قوية قادرة على منافسة شركات القطاع الخاص وكذلك التطوير المستمر لشركات التوكيلات الملاحية لتقديم افضل مستويات الخدمة في مجال اعمال السياحة الداخلية والخارجية وحجز أماكن وشحن البضائع على السفن الأجنبية ونقل الحاويات واعمال التخليص الجمركي ومناولة البضائع والتخزين داخل المناطق الجمركية وكذلك التطوير المستمر لشركة المستودعات المصرية وشركات الشحن والتفريغ وامدادها بأحدث المعدات

وأوضح الوزير انه في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري يتم تنفيذ خطة شاملة لتحقيق هذه الهدف حيث يتم شراء سفن جديدة لشركات الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل ومنها شركة الملاحة الوطنية حيث وصل عدد السفن التجارية بشركة الملاحة الوطنية الى 13 سفينة ( 12 سفينة صب – 1 سفينة حاويات ) وكان اخر السفن التي تم شرائها لتدعيم اسطول الشركة السفينة وادي الملوك مشيرا الى أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري تضم 19 شركة ( 3 شركات تعمل في مجال تداول الحاويات والبضائع هي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ودمياط للتداول الحاويات والبضائع ) و 4 شركات في مجال التوكيلات الملاحية ( القناه للتوكيلات الملاحية منفيس وامون وابو سمبل وطيبه للتوكيلات الملاحية-شركة المستودعات المصرية العامة -الشركة المصرية للتوريدات والاشغال البحرية - الشركة المتحدة للشحن والتفريغ وشركة السويس للشحن والتفريغ الآلي وعدد 3 شركات تعمل في مجال نقل الركاب و 5 شركات تعمل في مجال نقل البضائع ) أما شركة السوبرجيت فتقوم بتقديم خدمه متميزة علي مستوى الجمهورية من خلال شبكة خطوط بإجمالي ٣٦ خط بعدد 213 حافلة حديثة ومستويات خدمة متعددة لتلبية احتياجات الركاب ومستهدف ان تدعم الشركة اسطول النقل خلال ٣ سنوات ليصل الي ٣٠٠ حافلة حديثة بمعدل ٣٠ حافلة سنويا كما ستقوم الشركة بذاتها او بالتعاون مع شريك من القطاع الخاص لتشغيل شبكة الاتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري لتكون الشركة الرائدة في مجال النقل الأخضر من خلال تشغيل أتوبيسات كهربائية وتقدم الشركة خدماتها من خلال شبكة الانترنت ومكاتب تصل الي عدد ٢٥ مكتب علي مستوى الجمهورية وتعتبر الشركة رائدة في النقل الدولي من خلال الربط مع ليبيًا - الاردن- السعوديه -سوريا