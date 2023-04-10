هشام آمنة: صندوق التنمية المحلية يمول 464 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بإستثمارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 11:26 صباحاً - تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس الوزراء، بتعزيز جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات والتى تساهم في تشغيل الشباب والمرأة مما يقلل نسب البطالة، وسد احتياجات السوق المحلي، و تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في الأسواق المصرية.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن موافقة صندوق التنمية المحلية على تمويل 464 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر حتي نهاية شهر مارس الماضي باستثمارات 7,7 ملايين جنيه ، ليصبح إجمالي ما تم اقراضه منذ بداية العام المالى الحالى عدد 1722 مشروعًا بإستثمارات 29,4 مليون جنيه، منها 1172 مشروعًا للمرأة المعيلة بنسبة 68% من إجمالى المشروعات، وقال وزير التنمية المحلية أن نسبة مشروعات المرأة فى محافظة أسيوط بلغت 100%، وتجاوزت 75% فى محافظات بورسعيد والقليوبية والبحيرة والاسماعيلية والبحر الأحمر.

وأكد اللواء هشام آمنة، ان صندوق التنمية المحلية يعد أحد وسائل دعم تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية على أرض المحافظات وعلى مستوى كل الوحدات المحلية وكفور ونجوع مصر، لافتاً إلي أن الصندوق يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويلها إلى قري منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر الدخل وتحسن من الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى، ويهدف أيضاً إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن خطة عمل صندوق التنمية المحلية تسعي لتحقيق أهداف الوزارة في الاهتمام بالصعيد وتحقيق التنمية المستدامة به من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات، مشيراً الى أنه تم تنفيذ 1131 مشروعًا بمحافظات الوجه القبلي بإستثمارات 18 مليون جنيه بنسبة 62% من إجمالي الاستثمارات التي نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات خلال هذا العام المالي الحالي،

وأشار وزير التنمية المحلية، الي أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات فى عدد المشروعات الممولة بعدد 395 مشروعًا بإستثمارات 6,4 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا بعدد 392 مشروعًا بإستثمارات 6,1 مليون جنيه، ثم المنوفية 143 مشروعًا بإستثمارات 3,3 مليون جنيه، والدقهلية 109 مشروعات بإستثمارات 1,7 مليون جنيه، والوادي الجديد 96 مشروعًا بإستثمارات 1,2 مليون جنيه، وسوهاج 78 مشروعات بإستثمارات 1,5مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التى تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، خاصة وأن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير دخل ثابت وتحسين مستوي معيشة الأسرة تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، وذلك تماشيًا مع الهدف الرئيسى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فيما يخص المحور الاقتصادي و التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، مطالباً مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط اجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات .

وأضاف اللواء هشام آمنة ان الصندوق يقوم باعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً ويوافق فوراً على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية المتاحة على المستوى المحلى والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية اخرى بالنطاق المحلى والقرض الذى تنخفض فيها التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة، موضحاً ان تكلفة اقراض المشروعات تبلغ 6% سنوياً وتنخفض الى 4% للمقترضين السابق حصولهم على قرض من الصندوق والتزموا بالسداد فى المواعيد المحددة ويرغبون فى الحصول على قرض جديد لاضافة طاقة انتاجية جديدة، وأيضا المتحررين من الأمية وذوى الهمم والقدرات الخاصة.