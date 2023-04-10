وزير التعليم العالى: ندب ضياء خليل مديرا تنفيذيا لصندوق رعاية المبتكرين

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارا بندب الدكتور ضياء خليل أستاذ الضوئيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس لمنصب المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.





وأعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد عامر المدير التنفيذى السابق لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على جهوده وعطائه المتميز خلال فترة توليه المسؤولية "أكتوبر 2020 حتى أبريل 2023"، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.



جدير بالذكر أن د.ضياء خليل حصل على درجة الدكتوراه من INPG France عام 1993، وتخصص فى هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتخصصه الدقيق هو علم الاتصالات الضوئية.

كما أن الدكتور ضياء خليل له مسيرة علمية تمتد إلى 35 عاما من الخبرة فى أنظمة الضوئيات الدقيقة، بما فى ذلك الإلكترونيات الضوئية المتكاملة وتكنولوجيا النظم الكهروميكانيكية الصغرى.

وحصل الدكتور ضياء خليل على جائزة الدولة التقديرية، وصنف ضمن أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم من حيث التأثير المرجعى وفقا لدراسة جامعة ستانفورد التى أصدرتها قاعدة Elsevier