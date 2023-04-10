توجيه الرئيس السيسى بزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة العمل المكثف فى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى قطاعات الزراعة والرى والإنتاج الزراعى والغذائى، والتى تتعاظم أهميتها حاليا فى ضوء التحديات العالمية الجسيمة التى طرأت خلال الأعوام الماضية، موجها فى هذا الإطار بحشد جميع القدرات والخبرات، لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص فى هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع، أمس، لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بمشروعات التوسع الأفقى والرأسى، لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية فى مصر، ومن بينها المشروعات فى مناطق: شرق العوينات وتوشكى وسيناء والصعيد والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية فى هذا الصدد.

وسلطت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس، اجتماعا مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة تقريرا حول كميات الأعلاف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا الحاجة لتوفير كميات كافية تلبى احتياجات مزارع الدواجن، وتسمح بإحداث انخفاضات فى أسعار الأعلاف، بما يدعم الإنتاج المحلى من الدواجن وبيض المائدة، ويحول دون ارتفاع أسعارها.

وفى ختام الاجتماع، تم التوافق على قيام القطاع المصرفى بإجراءات سريعة، لتوفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لزيادة كميات الأعلاف فى السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن فى المزارع، وتفادى أى انقطاعات فى الإنتاج.