الأنبا توما حبيب يترأس قداس أحد الشعانين بكنيسة كوم غريب

جدة - نرمين السيد - شارك فى الصلاة والاحتفال الأب يوسف فوزى، راعى الكنيسة، والأب بطرس صبره الكرملى، والأب ديوس، والشماس جيمس، حيث تضمن الاحتفال مباركة أغصان السعف، والزيتون.

وفى عظته، تناول الأنبا توما الأحداث السابقة قبل دخول المسيح أورشليم، حيث بدأت بوليمة شكر فى بيت عنيا بعد قيامة لعازر بدعوته جميع الأقارب والأصدقاء، ليفرحوا معا برجوع إنسان عاد إلى الحياة، بعد غياب دام ثلاثة أيام فى القبر، وللتعبير عن هذا كله، قامت مريم وأخذت رطل طيب من الناردين الكثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع، ومسحتهما بشعرها، شارحا ما عملته مريم، ستقوم به ثانية يوم الدفن، وربما بالطيب نفسه.

وأضاف الأب المطران: من إنجيل اليوم إن يسوع كان إلها عظيما صانعا العجائب وكان إنسانا كاملا، يشعر بمشاعر الإنسان كلها، "قد جرب فى كل شيء مثلنا ما خلا الخطيئة " (عب 4/ 15).

وتابع راعى الإيبارشية: أراد المسيح زرع الفرح فى قلوب البشر بعد أن تعطف عليهم، فشفا مرضاهم، وأطعمهم، وكان خروج الشعب كله لاستقبال الآتى باسم الرب، بسبب كل هذه الأحداث السابقة، وزادت بعد قيامة لعازر.

واستكمل الأنبا توما: لقد حركنا أغصان النخيل باستقبال يسوع مثلما حدث بالماضى، وهو تعبير عن الفرح بدخول يسوع فى أورشليم، وفى حياتنا، ثم نجد المشهد يتغير مع الشعب فى أورشليم، عندما وجدوا ملكهم متواضعا ووديعا، وليس لتخليصهم من حكم الرومان، فهو يريدونه ملك زمنى يخلصهم من الحاكم.

واستطرد صاحب النيافة: ونحن كثيرا ما نفعل نفس الشيء، ننقلب عليه عندما لا يعطينى ما نريد من عطايا مادية، نريد تنصيبه ملكا أرضيا، ولكن هو أراد أن يملك على قلوبنا، فعرش ملكنا الصليب. فنحن أمراء لملك مصلوب.

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيمت صلاة الجناز العام، وصلاة البصخة المقدسة.