"النقل" تعلن أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق..التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 12:30 صباحاً - نشرت وزارة النقل أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات، حيث تتميز الاشتراكات بنسب خصم عالية تصل لـ 55% على الاشتراك.

وفى النقاط التالية نسب الخصم وقيمة الاشتراك حسب عدد المحطات.

9 محطات، مرحلة واحدة، سعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 185 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية. 16 محطة ، مرحلتين سعر التذكرة 7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيه وبنسبة 9% خصم إضافية 25 محطة، 3 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 270 جنية بواقع تكلفة تذكرة 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنية وبنسبة 6% خصم إضافية. اكبر من 25 محطة، 4 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 360 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 6.0 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 1000 جنيه وبنسبة 7% خصم إضافية ).

اشتراكات المترو السنوية:

اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيه. اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيه. يضاف لأسعار الاشتراكات التالي ( سعر إستمارة 5 جنيه الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - سعر استمارة 10 جنيه الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - مبلغ 25 جنيه عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات). المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية) .