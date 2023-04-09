عاجل- ضابطة شرطة للرئيس السيسى: كمل فى طريقك وإحنا وراك وهنلتزم

جدة - نرمين السيد - فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، قسم شرطة أول مدينة نصر بالزيارة، وأدار الرئيس السيسى نقاشًا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل القسم، كما تناول وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر.





وطلب الرئيس السيسى، النصيحة من إحدى الضابطات المسؤولات عن حقوق الإنسان فى قسم مدينة نصر قائلًا: "تنصحينى بإيه؟"، لترد قائلة: "أنصح حضرتك، إنك تاخد بالك من صحتك دائمًا، وتكمل فى طريقك اللى انت ماشى فيه، وإحنا وراك وهنلتزم". وأضافت: "بشكر حضرتك على الفرصة اللى منحتها للسيدات فى دخول كلية الشرطة بأعداد كبيرة، والسنة دى منحت الفرصة لطالبات كلية الحقوق فى التحاقهم بكلية الشرطة بأعداد أكبر من أى سنة، ودى فرصة كبيرة نشارك فيها بأداء دورنا فى المجتمع ونكون قد المسؤولية".

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