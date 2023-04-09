- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - واستطاع البرنامج، إدخال السرور على عدد كبير من الأسر المصرية المستحقة، من خلال عدن طرق إما بسد ديونهم أو بمساعدتهم ماديا فى المعيشة، إلى جانب تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وتوفير مشروعات منتجة لغير القادرين.
برنامج "حياة كريمة"، من تقديم أيمن مصطفى، ويذاع على فضائية "dmc"، يوميا طوال شهر رمضان، فى تمام الساعة السادسة إلا الربع مساء.
يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هى مشروع قومى لتطوير الريف المصرى، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عام 2019، تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، فى إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج «حياة كريمة» يتصدر تريند تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.