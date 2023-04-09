عاجل- السيسى يلتقط صورة تذكارية مع العاملين فى قسم أول مدينة نصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش جولة مفاجئة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قسم أول مدينة نصر استمع خلالها للعاملين فى القسم والمواطنين وشاركهم الإفطار.

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن سعادته بزيارته لقسم شرطة مدينة نصر أول، وأوضح "الرئيس" فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":

"سعدت اليوم بزيارتى لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم".

وتابع الرئيس: "تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن".