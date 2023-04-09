عاجل.. أمين شرطة للرئيس السيسى: خدمت 25 سنة كان أفضلها فى «السويس»

جدة - نرمين السيد - وسأله الرئيس عن أفضل فترة قضاها فى الخدمة ليرد قائلا: "أفضل خدمة قضيتها فى السويس"، ليمازحه الرئيس قائلًا: "مش فى شمال سيناء يعنى يا ياسر؟"، ليعلق أمين الشرطة قائلا: "أنا خدمت فى شمال سيناء فى شبابى ومكانش فيه وقتها مشاكل تُذكر". جاء ذلك على هامش جولة مفاجئة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قسم أول مدينة نصر استمع خلالها للعاملين فى القسم والمواطنين وشاركهم الإفطار.

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