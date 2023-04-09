عاجل- ضابط شرطة للرئيس السيسى: الحالة الأمنية متميزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الأحد، زيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول فى موعد أذان المغرب، حيث قام بالاطمئنان على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين.





وقال أحد ضباط قسم أول مدينة نصر إنَّ المشاركين فى استقبال الرئيس السيسى، حريصين على تدريب الضباط حديثى التخرج وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتوفير جميع المعلومات والمعارف لهم. وذكر أنَّ الحالة الأمنية جيدة وهدفنا شعور المواطن بالأمن والأمان، وإن شاء الله نكون فى أفضل حال دايمًا وبنوعد سيادتك بحالة أمنية متميزة والمواطن هيشعر بعودة قوية للأمن وتنفيذ توجيهاتك. جاء ذلك على هامش جولة مفاجئة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قسم أول مدينة نصر استمع خلالها للعاملين فى القسم والمواطنين وشاركهم الإفطار.

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