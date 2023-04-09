عاجل- الرئيس يوجه نصيحة لضابطة حقوق الإنسان بقسم شرطة مدينة نصر «فيديو»

جدة - نرمين السيد - فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، قسم شرطة أول مدينة نصر بالزيارة، وأدار الرئيس السيسى نقاشًا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل القسم، كما تناول وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر.





وخلال جولته، وجه الرئيس السيسى، نصيحة لضابطة حقوق الإنسان بقسم شرطة أول مدينة نصر، قائلًا: "وانتى قاعدة هنا فى مكتبك، والخبرة العملية اللى هتكتسبيها هتديكى القدرة إنك تتكلمى فى مقترحات للمأمور أو للجهات العليا وهتبقى أكثر اتساعًا". وأضاف: "لو إنتى مش بتكتبى مذكرات يومية عن اللى بتقابليه هنا، لازم تعملى كده، وبعد سنة هتلاقى المفكرة بتاعتك مليانة مواقف جميلة جدًا".

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