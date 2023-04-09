وزير التعليم: نعمل على تقديم منظومة متكاملة الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، يتم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية، مشيرا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليم وتهئية الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بصفة خاصة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بهم والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع.





جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، لاستعراض خطة الوزارة لدعم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وخاصة الطلاب من ذوى الإعاقة البصرية، بحضور كل من الدكتور نبيل دعبس، رئيس اللجنة، أحمد البدرى، وكيل اللجنة، الدكتورة راندة مصطفى، وكيل اللجنة، الدكتورة سحر الألفى، مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، وليد ماهر، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسى بالوزارة وكريم عاطف، مدير إدارة التربية البصرية بالوزارة.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن حرصه على التواصل الدائم من خلال المشاركة فى هذه اللقاءات التى تساهم فى توضيح وتبادل الرؤى، مؤكدا دور مجلس الشيوخ فى دعم تطوير المنظومة التعليمية فى مصر.

كما استعرض وزير التربية والتعليم الآليات التى تنتهجها الوزارة، لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، ومن بينها مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، الذى يراعى كافة المعايير العالمية، وتعمل الوزارة على وضع خطة تنفيذية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة به حتى تصل خدماته إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير: "إنه بالنسبة لمدارس التربية البصرية "مدارس النور للمكفوفين وضعاف البصر"، فيبلغ عددها بمرحلة رياض الأطفال 16 مدرسة، وبالمرحلة الابتدائية 33 مدرسة، وبالمرحلة الإعدادية 33 مدرسة، وبالمرحلة الثانوية 33 مدرسة، تضم 3925 طالبا وطالبة"، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تطوير المحتوى الدراسى لهذه المدارس، لتشتمل على بعض الأنشطة التعليمية والمعالجات بما يتلاءم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم، وتصميم البرامج والأنشطة التى تسهم فى تطوير الجوانب الأدائية لهم وإظهار مواهبهم وقدراتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم بما لا يخل بنواتج التعلم".

ولفت "حجازى" إلى القرار الوزارى الذى أصدره بتعديل امتحانات ذوى الإعاقة البصرية لتمثل الأسئلة الموضوعية فيها نسبة 85% من الامتحان والأسئلة المقالية 15%.

وفى إطار المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف"، أوضح الوزير أن الوزارة عممت لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخداما للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة على جميع مدارس الجمهورية، لرفع الوعى المجتمعى ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.

كما أوضح أن الوزارة وقعت بروتوكلات تعاون، لدعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين، ودعم العملية التعليمية بتحويل بعض المناهج باستخدام التطبيقات التكنولوجيا الحديثة كتحويل بعض مناهج نظام التعليم الجديد بالطريقة الناطقة للمكفوفين.

وخلال اللقاء، رحب الوزير بدراسة المقترح المقدم من النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوقيع برتوكول تعاون مع صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" التابع لبنك ناصر الاجتماعى والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، بهدف دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب التى تتناسب مع التقدم التكنولوجى والتعلم عن بعد، ومن بينها أجهزة السطر الإلكترونى وتزويد مدراس المكفوفين بها.

وفى ختام النقاش، أشادت لجنة التعليم بالمجلس برؤية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهود الوزارة لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب من ذوى الاحتياجات. الخاصة.