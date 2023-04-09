عاجل- السيسى يطلب الاطلاع على الوجبات المقدمة للنزلاء بقسم شرطة مدينة نصر

جدة - نرمين السيد - وعلى هامش جولته، طلب الرئيس السيسى، الاطلاع على الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء خلال فترات عرضهم على النيابات المختصة. وقالت الضابطة المسؤولة عن قطاع حقوق الإنسان بالقسم، إنَّ مهمتها استقبال ورصد الحالات الإنسانية المترددة على القسم من كبار السن وذوى الهمم، وتقديم المساعدة لهم وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم.

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