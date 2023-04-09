وزير القوى العاملة يلتقي سفير بيلاروسيا في القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 08:23 مساءً - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام الوزارة،سفير جمهورية بيلاروس في مصر سيرجي تيرينتييف،ومستشارة سفارة بيلاروس د.مارينا شيفيليوفا.

وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بالملفات الخاصة بقضايا العمل.. واستمع "الوزير" من السفير البيلاروسي عن طلبه بالتعاون وتبادل الخبرات فيما يخص ملف التدريب المهني.

وأكد الوزير على أن الوزارة حريصة على التعاون مع كافة الشركاء في القضايا المشتركة،وقال ان المقترحات التي تقدم بها السفير البيلاروسي موضع إهتمام.

وبحسب بيان صحفي وجه المسؤول الأجنبي الشكر والتقدير للوزير على الجهد المبذول في الوزارة لإدارة قضايا وملفات العمل، مؤكدا أن العلاقات بين حكومة وشعب البلدين متميزة، متطلعًا لمزيد من التعاون مع الوزارة في القضايا المشتركة،ونقل للوزير التعاون الجاري بين بعض النقابات العمالية البيلاروسية ونظراتها المصرية.

حضر اللقاء من الوزارة:أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

استمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الأحد لوفدِ من "هيئة فولبرايت" بشأن البرامج التي تُقدمها "الهيئة"، وكيفية الاستفادة منها في إستراتيجيات "الوزارة" خلال الفترة المُقبلة.

وأشاد "الوفد" بالدور الذي تلعبه وزارة القوى العاملة خاصة في ملفي "التدريب المهني" ودمج "ذوي الهمم" في سوق العمل.

ووجه "الوزير شحاتة" الإدارات المُختصة بالوزارة بالتنسيق، وصياغة خطة للتعاون مع "الهيئة"،والبدء بهذين الملفين، موضحًا ترحيب الوزارة بالتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، بما يخدم مجالات التدريب والتأهيل لإتاحة الفرص للشباب ورفع قدراتهم بما يتماشى مع سوق العمل الجديد.

وبحسب بيان صحفي، أوضحت ماجي نصيف، المدير التنفيذي لمؤسسة فولبرايت في مصر، أن مِنح وبرامج فولبرايت، مَعنية بالتبادل التعليمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتُعد من أكبر الجهات المانحة للطلاب المصريين لدراسة الماجستير، بجانب العديد من البرامج المهنية، مُوضحة أنها تتميز بثراء المجالات التي تُتِيحها للمتقدمين في مختلف المجالات.

وأكدت رغبتها في التعاون مع "القوى العاملة" في كافة المجالات للدراسة والتدريب المهني والتي تتضمن برامج: الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير في كافة المجالات،ولمُدرسي اللغة الإنجليزية،وإعداد القادة،وإكساب الخبرات المهنية المتعددة،مُرحبةَ بتوجيه "الوزير" بالاستفادة من برامج "الهيئة" في دعم خطة الوزارة لتمكين ودعم ذوي الهمم من خلال تنسيق ندوة عن مِنح فولبرايت، وورشة عمل حول المهارات الحياتية،والتقنيات المُساعدة،وكيفية أداء مهام الحياة اليومية باستقلالية.